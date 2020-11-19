На Черниговщине умерла пенсионерка, которую выставили из больницы с пневмонией. Видео

На Черниговщине умерла 74-летняя женщина с пневмонией, которую выгнали из больницы, чтобы она "не занимала место".

Инцидент произошел в городе Бобровица, передает NEWSone. В ОГА подчеркнули, что в местной больнице пройдет проверка (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В сюжете сказано, что женщину выписали из стационара преждевременно, а ее вещи буквально выкинули из окна. Пенсионерка дошла до лавочки, ее трусило и было трудно дышать, она не могла идти дальше.

Женщина, которая ухаживала за больной, также пожаловалась, что медики грубили им.

В итоге бабушку снова забрала скорая, но ей ничем не помогли.

Кроме того, пенсионерка попала в "коронавирусную" больницу, хотя результат ее ПЦР-теста был негативным. Результаты анализов якобы скрывали.

В больнице отреагировали на трагедию. Главврачу якобы доложили о легкой форме болезни у пациентки, из-за чего ее перевели на амбулаторное лечение.

Как писал OBOZREVATEL, по данным Всемирной организации здравоохранения, в Европе каждые 17 секунд от коронавируса умирает один человек. За последние две недели смертность на континенте возросла на 18%.