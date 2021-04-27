На Черниговщине родители отравили грибами четверых детей

В Черниговской области 27 апреля в реанимацию из-за отравления грибами попали четверо детей из многодетной семьи.

Малыши в тяжелом состоянии были госпитализированы утром во вторник. Об этом сообщила пресс-служба Черниговской областной прокуратуры на официальном сайте.

Уточняется, что пострадавшие – жители одного из населенных пунктов Черниговского (ранее Репкинского) района.

К врачам реанимационного отделения областной детской больницы несовершеннолетние попали с диагнозом острое отравление неизвестным веществом. Предварительно установлено, что родители накануне накормили малышей картошкой с грибами.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство (злостное невыполнения обязанностей по уходу за детьми) по ст.166 УК.

В прокуратуре также сообщили, что многодетная семья, в которой воспитывается пятеро несовершеннолетних, находилась в поле зрения социальных служб по делам детей в связи со сложными жизненными обстоятельствами.

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