На Черниговщине родители отравили грибами четверых детей
В Черниговской области 27 апреля в реанимацию из-за отравления грибами попали четверо детей из многодетной семьи.
Малыши в тяжелом состоянии были госпитализированы утром во вторник. Об этом сообщила пресс-служба Черниговской областной прокуратуры на официальном сайте.
Уточняется, что пострадавшие – жители одного из населенных пунктов Черниговского (ранее Репкинского) района.
К врачам реанимационного отделения областной детской больницы несовершеннолетние попали с диагнозом острое отравление неизвестным веществом. Предварительно установлено, что родители накануне накормили малышей картошкой с грибами.
По данному факту зарегистрировано уголовное производство (злостное невыполнения обязанностей по уходу за детьми) по ст.166 УК.
В прокуратуре также сообщили, что многодетная семья, в которой воспитывается пятеро несовершеннолетних, находилась в поле зрения социальных служб по делам детей в связи со сложными жизненными обстоятельствами.
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