На Черниговщине ревнивец лишил жизни "соперника" и выбросил тело в реку

На Черниговщине мужчина из ревности лишил жизни своего "соперника" – жителя города Прилуки, тело убитого он замотал и выбросил в реку.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента уголовного розыска в Telegram-канале. Подозреваемый в убийстве задержан (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца, 18+).

Правоохранители уточнили, что потерпевший разыскивался полицией как без вести пропавший с 3 января 2021 года. Его тело найдено и поднято на поверхность.

"Благодаря старательной отработке всех деталей оперативники восстановили ход событий трагического дня и раскрыли преступление", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что под Киевом нашли застреленным пропавшего 30-летнего мужчину. Он поехал по делам в Вышгородский район и исчез.

Масштабные поиски продолжались почти двое суток. Автомобиль и погибшего владельца обнаружили в лесополосе за селом Любимовка.

По сообщению полиции, вероятным убийцей оказался 27-летний житель Любимовки. Он признался, что задолжал киевлянину большую сумму денег и боялся угроз своей семье, поэтому решил действовать на упреждение.

Злоумышленник назначил встречу, а когда потерпевший приехал, выстрелил в него из обреза.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Волыни рабочий убил своего 42-летнего коллегу, направив в рот оппонента струю воды из моечного аппарата.

Инцидент произошел во время конфликта на работе, подозреваемого в убийстве сразу задержали.