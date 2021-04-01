На Черниговщине пьяная мать ударила 10-летнего сына ножом

В поселке Сребное Черниговской области в среду, 31 марта, женщина в состоянии алкогольного опьянения набросилась с ножом на своего 10-летнего сына из-за того, что мальчик якобы мешал ей употреблять алкоголь.

Мать догнала ребенка в соседней комнате и нанесла удар в область левого виска. Ему удалось убежать к соседке, которая и вызвала на место происшествия правоохранителей, сообщили в пресс-службе ГУНП в Черниговской области.

Медики госпитализировали мальчика с порезом головы. Его старшего брата также временно забрали в больницу. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает, с пострадавшей ребенком работают психологи и ювенальные полицейские, которые посещают потерпевшего и подарили ему игрушку.

Досудебное расследование дела продолжается, правоохранителям уже удалось выяснить, что накануне инцидента женщина употребляла алкоголь, а после, когда ее сожитель ушел на работу, решила продолжить выпивать. Сын ей мешал, из-за чего мать напала на собственного ребенка.

Следователь открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 125 – умышленное легкое телесное повреждение, и ч. 1 ст. 129 УК Украины – угроза убийством. По первой статье предусмотрено наказание в виде штрафа или исправительных работ, а по второй – арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы до двух лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсоне госпитализировали трех истощенных детей, которые систематически недоедали. В больницу также попала их 25-летняя мать.