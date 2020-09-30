На Черниговщине пенсионер получил смертельные ожоги, сжигая мусор

В селе Пакуль Черниговской области 28 сентября 69-летний местный житель получил смертельные ожоги, сжигая бытовой мусор.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, сообщение о погибшем в полицию поступило от врачей.

"В Черниговскую областную больницу пострадавшего доставили с диагнозом термические ожоги 70% поверхности тела 3-4 степени. Невзирая на усилия врачей, мужчина скончался ночью 29 сентября", – рассказал источник.

Полиция устанавливает причины и детали происшествия, открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (Убийство, с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Ирпене Киевской области 28 сентября во время прогулки по железнодорожному мосту 17-летнего жителя Черниговской области ударило током, он получил ожоги до 45% поверхности тела.