На Черниговщине мужчина обманом об убийстве заставил копов расчищать снег

Житель Черниговской области вызвал полицию, солгав о том, что якобы убил своего отчима, чтобы правоохранители почистили дорогу от снега к его дому.

Инцидент произошел 13 февраля в селе Грибовая Рудня, сообщило "Суспільне", ссылаясь на информацию от правоохранителей.

"Заявитель сказал, что ударил отчима ножом в область грудной клетки и теперь последний не дышит. Больше информации о состоянии родственника мужчина не предоставил, однако просил отправить наряд полиции и специальную технику. Объяснил это тем, что к его дому на легковом транспорте не проехать", – процитировало издание пресс-секретаря Нацполиции Черниговской области Юлию Ковтун.

Мужчина признался, что не совершал никакого убийства, когда копы уже прибыли к нему домой. Он пояснил, что выдумал повод для вызова полиции, потому что ему не нравился нерасчищенный снег.

На заявителя составили административный протокол за заведомо ложный вызов специальных служб. Статья предусматривает штраф от 51 до 119 грн.

Как писал OBOZREVATEL, постепенное потепление начнется в Украине только со следующих выходных, 20-21 февраля. Однако всю неделю до того, начиная с 15 числа, в стране будет ожидаться очень морозная погода из-за прихода антициклона.

Синоптики предупредили, что в большинстве регионов, кроме юга, воздух прогреется до плюсовых температурных значений после 8 марта.