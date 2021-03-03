В Чернигове лицеисту вырезали селезенку после удара помощника воспитателя

В Чернигове работник лицея ударил 17-летнего ученика заведения, результате чего парень попал в больницу и ему понадобилась операция.

Инцидент произошел в Черниговском лицее с усиленной физической подготовкой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в области на официальном сайте.

Предварительно известно, что помощник воспитателя после вечерней проверки нанес удар лицеисту кулаком.

Не сразу, а через несколько дней несовершеннолетнего ученика госпитализировали в одну из черниговских больниц и прооперировали. В частности, медики удалили ему поврежденный орган.

В прокуратуре не указали, какой именно орган потерял лицеист после удара. Как пишет "Укринформ", парню якобы удалили селезенку.

Сейчас под процессуальным руководством Черниговской местной прокуратуры проводится расследование инцидента в лицее.

Действия помощника воспитателя квалифицировали по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Если вину работника лицея докажет суд, ему грозит заключение на срок от пяти до восьми лет.

Отметим, что Черниговский лицей с усиленной физической подготовкой готовит воспитанников к дальнейшему обучению в военных учебных заведениях и военной карьере, поэтому его в городе называют "военным".

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