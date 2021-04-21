На Черниговщине горел дом с двойней: 3-летний мальчик погиб

В селе Высоком вблизи города Борзна на Черниговщине 20 апреля загорелся дом, в котором находились двое маленьких близнецов. В результате трагедии трехлетний мальчик погиб.

Как сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), сообщение о возгорании спасатели получили в 15:59. На место ЧП сразу же отправилась пожарная команда.

Однако соседи вынесли детей на улицу из задымленного дома еще до прибытия пожарных и медиков. Впрочем, к сожалению, врачи лишь констатировали смерть мальчика.

Что касается девочки, то ее в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение Борзнянской городской больницы, а впоследствии с диагнозом отравление угарным газом, термические ожоги тела II-III степени 30% тела, ожоговый шок II степени перевезли в КНП "Черниговская областная детская больница ".

На момент прибытия спасателей в доме наблюдалось плотное задымление. Локализовать пожар удалось только в 16:35, а окончательно ликвидировать в 17:02. Огонь повредил диван и домашние вещи.

Выяснилось, что в тот день мать пошла в садик за старшим ребенком, а оставшиеся дома без присмотра двое детей, вероятно, придумали опасные игры со спичками, в результате чего и возник пожар.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 марта в городе Лозовая Харьковской области произошел пожар в многоэтажке, в результате которого погиб мальчик 2018 рождения.

А 27 марта в селе Белозерье Черкасской области вспыхнул жилой дом. Жертвами пожара стали три человека, среди них двое детей 2015 и 2017 рождения.