На Черниговщине главу прокуратуры задержали после ДТП с двумя погибшими. Фото

В Черниговской области задержан руководитель одной из местных прокуратур в рамках уголовного производства по факту ДТП, в котором погибли два человека.

Авария произошла 2 ноября вблизи Березной, сообщается на сайте Офиса генпрокурора (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По предварительным данным, прокурор, находясь за рулем автомобиля Acura, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "ВАЗ". От полученных травм водитель и пассажирка последнего скончались на месте.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Решается вопрос о сообщении подозрения прокурору и избрании меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хмельницкой области 12 октября в результате ДТП погибли два человека. За рулем одного из автомобилей был бывший заместитель прокурора Западного региона.