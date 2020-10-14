На Черниговщине глава ячейки ОПЗЖ выстрелил в противника партии. Фото

В Черниговской области руководитель ячейки "Оппозиционной платформы – за жизнь" выстрелил в местного жителя после того, как тот повредил агитационную палатку.

Как сообщила пресс-служба областной полиции, инцидент произошел в среду, 14 октября, в центре города Бобровица. Прохожий мужчина попросил агитаторов убрать палатку, после чего женщина позвала руководителя партийной ячейки.

Конфликт между мужчинами перерос в драку с применением оружия после того, как недовольный житель повредил палатку. Руководитель партийной ячейки выстрелил ему в плечо из револьверапод патрон Флобера.

Издание "Эспрессо" выяснило у правоохранителей, что конфликт произошел именно возле палатки ОПЗЖ.

Оба мужчины написали заявления в полицию. Следователи завели дело об умышленном легком телесном повреждении, за что грозит штраф или общественные/исправительные работы. На другого фигуранта также составили админпротокол за мелкое хулиганство. Его могут оштрафовать, наказать общественными/исправительными работами и отчислением 20% заработка или админарестом.

Как писал OBOZREVATEL, 14 октября в Киеве мужчина с ножом напал на волонтера партии УДАР. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.