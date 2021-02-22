На Черниговщине фура пролетела 20 метров с моста в реку: погиб водитель-иностранец. Фото

В Черниговской области на трассе М-01 "Киев-Чернигов-Новые Яриловичи" возле села Шестовица 21 февраля грузовик с прицепом слетел с моста и упал в реку Десна. В результате погиб водитель фуры – гражданин Турции 1990 года рождения.

Автомобиль разрушил ограждение переправы и отбойник, после чего слетел вниз с высоты почти 20 метров. Грузовик после падения частично затонул в реке, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Черниговской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В понедельник, 22 февраля, в 13:10 грузовик вместе с погибшим водителем достали из воды с помощью автокрана и автомобиля "КрАЗ". Автомобилиста зажало в салоне фуры, пишет "Суспільне".

"Видите, какая высота и вес автомобиля, поэтому спастись в такой ситуации невозможно", – отметил Сергей Болдырев, директор Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

Приятель погибшего мужчины рассказал, что они везли лимоны двумя фурами из Турции в Россию и Беларусь. Грузовики разъехались, поэтому момента аварии он не видел.

В результате ДТП в Десну вылилось около 1000 литров дизельного топлива. Экологи взяли пробы воды из реки, результаты экспертизы будут через пять дней.

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