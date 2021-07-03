На Черниговщине будут судить экс-прокурора, который спровоцировал смертельное ДТП

Бывший руководитель городской прокуратуры Мены Черниговской области предстанет перед судом за нарушение Правил дорожного движения, что привело к гибели двух людей. Представитель силового ведомства выехал на встречную полосу и столкнулся с транспортным средством, которое двигалось в обратном направлении.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Отмечается, что экс-прокурор пренебрег правилами безопасности, в результате его действий произошло столкновение и в ДТП погибли водитель и пассажир транспортного средства, которое ехало навстречу ныне подсудимому.

Досудебное следствие проводили сотрудники Госбюро расследований, уголовное дело открыто по ст. 286 ч.3 Уголовного кодекса. Мужчине, в случае доказательства его вины, грозит до 10 лет лишения свободы.

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