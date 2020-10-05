На Черниговщине BMW вылетел в кювет и перевернулся: водитель погиб

В Ичнянском районе Черниговской области 5 октября около 1:00 автомобиль BMW съехал в кювет и перевернулся, в результате чего водитель погиб.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, в ДТП также пострадал пассажир легкового автомобиля.

"Авария произошла на трассе Т25 Талалаевка – Ичня – Тростянец – Сокиринцы, вблизи городя Ичня. В результате ДТП 42-летний водитель погиб на месте, а его 32-летнего пассажира госпитализировали. Оба местные жители", – уточнил он.

ДТП произошло в Ичнянском районе. Google Maps

Водитель погиб на месте ДТП, пасажир госпитализирован

Причины ДТП устанавливаются, открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Броварском районе Киевской области водитель Skoda сбил насмерть пешехода, а потом погиб в результате столкновения с другим автомобилем.