На Черниговщине 16-летний парень погиб при попытке сделать селфи на крыше поезда

В понедельник, 19 апреля, на Черниговщине погиб 16-летний парень, который пытался сделать фото на крыше поезда.

Трагедия произошла в одном из сел Бобровицкой территориальной общины, сообщила пресс-служба Национальной полиции Черниговской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Известно, что парень залез на поезд и получил смертельный удар током от высоковольтной линии. На место происшествия немедленно выехали правоохранители.

Полицейские установили, что подросток живет в Киеве и недавно приехал в гости к дедушке в деревню. В тот день он отдыхал вместе с друзьями в лесополосе неподалеку железной дороги.

"Парень решил сделать селфи на грузовом вагоне, стал на крыше поезда во весь рост, в результате чего получил поражение электрическим током от линии с большим напряжением. От удара высоковольтной линии парня отбросило на землю и он начал гореть. На помощь подоспели его товарищи и пытались погасить пламя. Однако подросток скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Следователь Нежинского районного отдела полиции открыл производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в поезде на Тернополь во сне умер 23-летний парень. Накануне погибший жаловался на здоровье проводнице.