На Черкасщине в авто нашли тело мужчины: при нем было много денег

В Тальном Черкасской области в багажнике автомобиля ВАЗ-2107 нашли тело мужчины с телесными повреждениями. Он накануне уехал с дома и не вернулся.

Погибшему было 54 года, он занимался обменом валюты. При нем была значительная сумма наличными, сообщает Полиция Черкасской области.

Злоумышленники нанесли пострадавшему несколько ударов по голове от которых он скончался. В полиции рассматривают различные версии, в том числе и убийство из-за его деятельности. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Павлограде Днепропетровской области убили 16-летнего подростка – он получил ножевые ранения в грудь от 42-летнего мужчины, с которым у него возник конфликт.