На Черкасщине до смерти забили киевлянина, который переехал в село из-за пандемии. Фото

53-летнего киевлянина Олега Светлова, который из-за пандемии переехал из столицы в село на Черкасщине, до смерти забили битой якобы за неправильно припаркованный автомобиль у местного кафе.

Преступление произошло ночью 3 ноября в селе Севастьяновка. Подозреваемых –отца и сына, а также их друга – посадили в СИЗО без права залога, пишет местный портал "Про все. Черкаси".

Предварительно, и Светлов, и нападавшие в ту ночь отдыхали в кафе и даже вместе выпивали, но между ними произошел какой-то конфликт.

"Они сначала не вместе сидели. Чуть позже, когда после какой-то словесной перепалки помирились, уже сидели за одним столиком. Как раз пили "мировую". Из-за чего был спор, не знаю. Не слышали ничего, поскольку работал перфоратор. Погибший взял пива им, а себе бутылку вина", – рассказала продавщица кафе.

Она добавила, что видела погибшего в этом заведении трижды. Подозреваемых в убийстве она знает, хотя кафе они ранее не посещали. Отец с сыном – известные в селе предприниматели, которые арендуют поля и занимаются сельским хозяйством.

После якобы примирения Светлов поехал домой. Своей жене он приказал быстро собирать вещи, чтобы "бежать" обратно в Киев.

Вдова Мария Кононова рассказала, что ее муж был очень взволнован и говорил, что не знает, сможет ли ее защитить. Мужчина вернулся из кафе с разбитой губой. Он дал жене на сборы два часа, после чего хотел выезжать в Киев.

До этого знакомые мужчины установили у него дома бойлер, рассказала женщина. Светлов поехал в кафе, чтобы их "отблагодарить".

Пока Кононова собирала чемоданы, во дворе произошла стрельба. Женщина выбежала на улицу и застала залитого кровью Олега.

"Пока я собиралась, он взял что-то в доме и куда-то уехал. Вскоре снова вернулся, но в дом не зашел. Я услышала выстрелы. Во дворе никого не было, поэтому вышла за калитку. В тишине услышала бульканье. Только тогда увидела Олега. Лежал на земле. Из головы фонтаном била кровь. Побежала, чтобы взять полотенце, чтобы хоть как-то приостановить кровотечение. тогда же и позвонила в полицию и в скорую", – вспомнила женщина.

Кононова добавила, что их 10-месячный ребенок все время кричал в доме, пока она пыталась оказать первую помощь мужу.

"Я побежала успокаивать дочь. Когда вернулась к мужу, увидела, что над ним кто-то стоит. А это вернулись те, кто его убивал. Один из них замахнулся битой, чтобы добить Олега. Я закричала, но он никак не отреагировал и наносил удары. Я оцепенела, не зная, что делать и как защитить любимого человека. После этого они быстро убежали", – рассказала женщина.

От полученных телесных повреждений мужчина скончался в карете скорой помощи.

Односельчане и знакомые семьи рассказали, что Олег Светлов раньше много путешествовал по миру и называл себя буддистом. Он вместе с женой и ребенком переехал в село около полугода назад, чтобы переждать пандемию. Для этого семья купила дом у леса, подальше от других жителей.

Как рассказали односельчане, супруги алкоголем не злоупотребляли и вели тихую жизнь.

"Он объездил многие страны мира. Был не последним человеком в Украине, но изменил свои взгляды и вероисповедания. Был очень добрым и нежадным. Наверное, в селе нет лучшего человека, чем он. Кем нужно быть, чтобы так человеку проломить голову? Хочу, чтобы они получили все, что заслужили. Некоторые случаи им ранее сходили с рук", – заявил друг умершего Константин.

В то же время родственники предполагаемых убийц обвиняют во всем алкоголь и самого погибшего. По их версии, Светлов якобы сам начал стрелять из травматического оружия.

Нападавшие признали вину в убийстве, когда их задержали, но во время судебных заседаний изменили показания. Теперь все трое отрицают свою вину.

Как писал OBOZREVATEL, ранее на Харьковщине мужчина зарезал отчима сожительницы. О преступлении в полицию сообщила 45-летняя падчерица убитого.