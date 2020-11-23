На Черкасщине сорвали сходку "авторитетов" с оружием. Видео

Правоохранители сорвали "сходку" криминальных авторитетов в городе Городище Черкасской области.

Об этом сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Черкасской области. Злоумышленники прибыли в Городище из разных регионов страны.

В пятницу, 20 ноября, в 23:00 часов на специальную линию 102 поступила информация о том, что одно из заведений города работает с нарушением карантинных требований.

Кроме того, в сообщении говорилось о том, что в помещении заведения группа вооруженных лиц против воли удерживает человека.

Правоохранители задержали злоумышленников во время застолья. Те праздновали освобождение "коллеги" из мест лишения свободы, а также обсуждали преступные планы.

У фигурантов оперативники изъяли оружие, ножи и деньги. Личности 16 человек уже установлены и проверены по базам разыскиваемых.

"Среди присутствующих уже идентифицировано некоторых известных воров, нынешних "смотрящих" и "положенцев" из Черкасс, Полтавы и Каменского. Полицейские отрабатывают их связи с другими представителями "уголовного мира", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумах правоохранители задержали 51-летнего криминального "авторитета", который находился в государственном розыске за хищение денег и незаконное обращение с оружием.