На Черкасщине провалились под лед и утонули рыбаки с ребенком

В Черкасской области в селе Бучак Каневского района на реке Днепр провалились под лед и утонули три человека, среди них один ребенок 2010 г.р.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, происшествие случилось 24 января в 16:30.

"В селе Бучак во время рыбалки на р. Днепр (на расстоянии 250 м от берега), по информации свидетелей, провалились под лед и, по предварительным данным, утонули 3 человека, из них 1 ребенок", – говорится в сообщении.

По состоянию на 7:00 понедельника, 25 января, тела рыбаков не найдены, поисковые работы продолжаются.

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