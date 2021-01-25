На Черкасщине провалились под лед и утонули рыбаки с ребенком
В Черкасской области в селе Бучак Каневского района на реке Днепр провалились под лед и утонули три человека, среди них один ребенок 2010 г.р.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС, происшествие случилось 24 января в 16:30.
"В селе Бучак во время рыбалки на р. Днепр (на расстоянии 250 м от берега), по информации свидетелей, провалились под лед и, по предварительным данным, утонули 3 человека, из них 1 ребенок", – говорится в сообщении.
По состоянию на 7:00 понедельника, 25 января, тела рыбаков не найдены, поисковые работы продолжаются.
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