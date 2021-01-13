На Черкасщине отец убил 4-месячного сына из-за громкого плача

В Черкасской области отец, пытаясь прекратить плач 4-месячного сына, бросил его на кровать. В результате падения ребенок ударился головой и от полученных травм умер.

Как сообщает пресс-служба Черкасской областной прокуратуры, 28-летнего мужчину из Монастирищенского района уже задержали.

"Следствием установлено, что подозреваемый 9 января 2021 года, по месту жительства, пытаясь прекратить плач 4-месячного сына применил по отношению к мальчику физическую силу и бросил на детскую кровать. В результате ребенок ударился головой о спинку, что привело к получению тяжелых телесных повреждений, от которых он умер", – говорится в сообщении.

Сейчас мужчина задержан и находится под стражей. За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Днепропетровщине молодая мать жестоко избила своего маленького сына, а на следующий день он умер.