На Черкасщине отец с сыном съехали на авто в карьер: полиция заявила о суициде. Видео

В селе Ташлык на Черкасщине 30 марта со дна карьера извлекли автомобиль с погибшими отцом и сыном, которые считались пропавшими. Следователи рассматривают версию двойного самоубийства.

Мужчины уехали из дома и не вернулись. Чрезвычайное происшествие случилось на территории Ротмистровской объединенной территориальной общины, информирует сайт ГУ Нацполиции в области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Об исчезновении родных правоохранителям сообщила местная жительница, рассказав: еще 28 марта ее 58-летний муж и 34-летний сын выехали на автомобиле ВАЗ-2115 до Ватутино, что в Звенигородском районе, а на вечер связь с ними отсутствовала.

Женщина призналась, что подозревала что-то страшное, потому что получила от мужа "прощальное" сообщение.

Полицейские и сотрудники управления уголовного розыска ГУНП в Черкасской области в рамках оперативно-розыскных мероприятий обследовали лесные насаждения, отрабатывали соседние населенные пункты, а также проверяли места возможного пребывания мужчин.

30 марта они "вышли" на след протекторов шин от авто, которые заканчивались на обрыве карьера, что были аналогичными к тому, на котором передвигались отец и сын.

На место происшествия вызвали водолазов Смелянской спасательной службы, обследовали дно водоема и на глубине примерно 20 метров обнаружили ВАЗ-2115 с погибшими. Транспортное средство подняли на поверхность с помощью автокрана.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (отметка пропажа без вести). Предварительно известно, что отец и сын совершили самоубийство, причину поступка пока выясняют следователи.

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