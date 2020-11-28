На Черкасщине мужчина убил обидчика своего сына и закопал тело в лесополосе

В Жашкове Черкасской области полицейские задержали 43-летнего мужчину, который признался в убийстве обидчика его 13-летнего сына.

Как сообщается на сайте областного управления Национальной полиции, погибший с октября 2018 года разыскивался как без вести пропавший. А недавно задержанный рассказал о его убийстве за рюмкой (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. 18+).

Получив информацию о возможном убийстве, полицейские начали оперативно-розыскные и следственные действия. Подозреваемый рассказал полиции, что его сын получил тумаков от товарища, который жил вместе с ними и помогал по хозяйству.

"Это изрядно разозлило хозяина, поэтому когда он вернулся домой и застал там нетрезвого знакомого, решил отомстить: несколько раз ударил обидчика сына по голове, а потом задушил его электрическим удлинителем. Чтобы скрыть убийство и избежать ответственности, подозреваемый уничтожил вещественные доказательства и, дождавшись, когда стемнеет, вывез тело в лесополосу и закопал там", – говорится в сообщении.

26 ноября правоохранители обнаружили останки человека возле Жашкова.

По факту убийства расследуется уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

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