На Черкасщине легковушку зажало между грузовиками: среди жертв ДТП – ребенок. Фото

В Черкасской области утром 24 ноября случилась ужасная авария с грузовиками, которые зажали между собой легковой автомобиль. В результате ДТП погибли два человека, среди которых ребенок.

Трагедия произошла на дороге Стрый – Кропивницкий – Знаменка в Уманском районе. Об этом сообщает ГСЧС Украины в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что во время дорожно-транспортного происшествия, Daewoo Lanos оказался между двумя грузовыми авто Scania и Mercedes.

Специалистам из Уманской пожарно-спасательной части пришлось разрезать поврежденную легковушку, чтобы установить количество людей, которые на время столкновения находились в салоне.

По предварительной информации, в аварии погибли двое, в том числе ребенок. Возраст пострадавших и детали трагедии на дороге устанавливаются.

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