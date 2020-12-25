На Черкасщине двое рыбаков спасли упавшую под лед девочку, но сами утонули

В Черкасской области два рыбака вытолкали на лед провалившуюся в реку 14-летнюю девочку, но сами утонули.

Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области. Трагедия произошла 25 декабря около 11:00 в селе Хлипновка на реке Гнилой Тикич.

"Мужчины 1969 и 1993 рождения вместе с 14-летней девушкой находились на льду. Через некоторое время лед под ними начал трещать, люди оказались в воде. Взрослым удалось вытолкать из ледяной воды на поверхность льда ребенка, однако сами спастись не смогли", – сказано в сообщении.

Спасатели, которые прибыли на место происшествия, достали из воды тело одного погибшего.

Для поисков второго погибшего была задействована Смелянская поисково-спасательная группа коммунальной водолазно-спасательной службы. Тело мужчины нашли спустя три часа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области около села Лиман утонула супружеская пара. Как оказалось, тут есть опасное течение, которое и стало причиной трагедии. Однако местные власти открещиваются от пляжа, где случилась беда.