На Черкасщине двое людей погибли после удара молнии

В селе Софиевка Черкасской области в воскресенье, 27 июня, двое людей погибли от удара молнии. Еще одна женщина оказалась в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в пресс-службе КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" на Facebook. Оказалось, что компания пряталась от грозы под деревом, в которое и пришелся роковой удар.

"На месте медики обнаружили, что от поражения молнии погиб 23-летний парень и женщина около 55-ти лет. Еще одну 46-летнюю женщину медики скорой, после оказания неотложной помощи, госпитализировали в Третью черкасской городскую больницу с электротравмой после поражения молнией", – отметила сотрудник пресс-службы ведомства Ирина Назарок.

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Она добавила, что пострадавшая находится в сознании и помнит о том, что с ней произошло.

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