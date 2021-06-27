На Черкасщине двое людей погибли после удара молнии
В селе Софиевка Черкасской области в воскресенье, 27 июня, двое людей погибли от удара молнии. Еще одна женщина оказалась в больнице в тяжелом состоянии.
Об этом сообщили в пресс-службе КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" на Facebook. Оказалось, что компания пряталась от грозы под деревом, в которое и пришелся роковой удар.
"На месте медики обнаружили, что от поражения молнии погиб 23-летний парень и женщина около 55-ти лет. Еще одну 46-летнюю женщину медики скорой, после оказания неотложной помощи, госпитализировали в Третью черкасской городскую больницу с электротравмой после поражения молнией", – отметила сотрудник пресс-службы ведомства Ирина Назарок.
Она добавила, что пострадавшая находится в сознании и помнит о том, что с ней произошло.
Как сообщал OBOZREVATEL:
7 июня пожилой пенсионер погиб от удара молнией в Харьковской области. Заряд пришелся в мобильный телефон, который находился у него в кармане и стал проводником тока.
в Ривненской области в апреле молния ударила сразу двоих человек. Взрослый мужчина и подросток получили серьезные ожоги тела.