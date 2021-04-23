На Черкасщине 'блогеры на евробляхах' устроили стрельбу ради видео: их задерживал спецназ

В городе Золотоноша на Черкасщине группа блогеров устроила на улице стрельбу из окна автомобиля на "еврономерах". "Гангстеры" снимали все на видео и хвастались этим в сети.

К счастью, в результате инцидента нет погибших и пострадавших. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник криминальной полиции в ГУНП в Черкасской области Руслан Осипенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Правоохранители изъяли на месте происшествия гильзы, а на следующее утро провели обыски и задержание с участием спецназа и обнаружили пистолет калибра 9 мм, который направили на экспертизу. Стрелков доставили в отдел полиции.

Осипенко отметил, что по делу продолжается следствие, за такое хулиганство нарушителям правопорядка грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Черкассах в тире гимназии, который арендовала спортивная школа (КДЮСШ) №2, 14-летний подросток прострелил себе голову. Инцидент произошел в понедельник, 19 апреля, в черкасской гимназии №9.