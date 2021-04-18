На Черкасщине авто съехало в пруд: водитель и пассажиры погибли. Фото

В Черкасской области автомобиль ВАЗ-2106 с тремя людьми в салоне съехал в пруд. В результате происшествия погиб 46-летний водитель и пассажиры 44 и 34 лет.

Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ в регионе, авария произошла около 22:00 17 апреля в селе Шукайвода, Христиновского района. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением. Сейчас следователи выясняют обстоятельства ДТП, ведется следствие.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Напомним, что в селе Ташлык на Черкасщине со дна карьера извлекли автомобиль с погибшими отцом и сыном, которые считались пропавшими. Следователи рассматривают версию двойного самоубийства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хмельницкой области столкнулись два автомобиля – Daewoo и ВАЗ. В результате аварии погибли два человека, еще один получил травмы.