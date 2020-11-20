На Буковине женщина облила себя бензином и подожгла: в полиции назвали причину. Фото

В селе Нижние Петровцы Черновицкой области молодая женщина после ссоры с сожителем пыталась покончить жизнь самоубийством – облила себя бензином и подожгла.

Сейчас она в тяжелом состоянии, с 25% ожогов тела, находится в реанимации. Инцидент произошел 18 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в области (посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что сначала правоохранителям поступило сообщение от спасателей – во время ликвидации пожара в доме они обнаружили женщину с ожогами тела. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа Сторожинецкого ОП.

"Предварительно правоохранители установили, что между 25-летней местной жительницей и ее 31-летним сожителем возник спор, во время которого женщина пыталась покончить жизнь самоубийством... В результате возгорания она получила ожоги лица, груди и частично живота", – говорится в сообщении.

Женщину госпитализировала скорая. Следователи же полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ч. 1 ст. 120 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины.

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