На Буковине женщина облила себя бензином и подожгла: в полиции назвали причину. Фото
В селе Нижние Петровцы Черновицкой области молодая женщина после ссоры с сожителем пыталась покончить жизнь самоубийством – облила себя бензином и подожгла.
Сейчас она в тяжелом состоянии, с 25% ожогов тела, находится в реанимации. Инцидент произошел 18 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в области (посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что сначала правоохранителям поступило сообщение от спасателей – во время ликвидации пожара в доме они обнаружили женщину с ожогами тела. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа Сторожинецкого ОП.
"Предварительно правоохранители установили, что между 25-летней местной жительницей и ее 31-летним сожителем возник спор, во время которого женщина пыталась покончить жизнь самоубийством... В результате возгорания она получила ожоги лица, груди и частично живота", – говорится в сообщении.
Женщину госпитализировала скорая. Следователи же полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ч. 1 ст. 120 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Запорожье рано утром 4 августа у римо-католического храма "Собор Бога Отца Милосердие" нашли обгоревшее тело девушки. Предварительно, она совершила самоубийство.
Позже в пресс-службе ГУ Нацполиции в Запорожской области сообщили, что погибшей оказалась местная жительница 1996 года рождения. Там подчеркнули, что девушка подожгла себя сама, а событие было квалифицировано как самоубийство.
В Одессе девушка, которая принимала участие в фаер-шоу, случайно подожгла себя во время выступления. Пламя мгновенно охватило ее волосы и лицо.