На Буковине в пожаре погибли молодые супруги, у них осталось двое детей. Фото

В Черниговской области в пожаре погибла молода семейная пара 1994 по 1997 годов рождения. У них осталось двое детей.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе, ЧП произошло поздно вечером 26 июня в селе Рудовка Сухополовянской территориальной общины. Вызов о пожаре поступил в 22:33 и только в 23:20 возгорание было локализовано, а в 01:05 окончательно ликвидировано.

"На момент прибытия дом был охвачен огнем, а крыша упал внутрь здания", – сообщили спасатели.

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Установлено, что супруги были дома одни. Накануне они отдали детей родственникам погостить. Спасатели отметили, что вероятной причиной пожаров послужило короткое замыкание электросети.

На месте пожара работали четыре человека личного состава и одна единицы специальной техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из многоквартирных домов Белогородки под Киевом произошел мощный взрыв с последующим возгоранием. Пострадали девять человек, среди которых – ребенок 2008 года рождения. Также есть двое погибших.