На Буковине пьяный священник грозился застрелить копов. Видео

На Буковине священник УПЦ МП (РПЦ в Украине) Василий Савка, которого пьяным за рулем задержали в селе Коровия, угрожал правоохранителям "всадить пулю в лоб" и называл их "бандеровцами" и "хохлами". От прохождения освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.

Сам инцидент случился еще 18 апреля, но видео задержания церковника появилось в сети лишь недавно. Кадры опубликовала на YouTube-канале Галина Еремица (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Полицейские остановили автомобиль Renault Megane вечером. Откуда вышел очень пьяный водитель, который шатался из стороны в сторону и едва ли мог говорить.

Выяснилось, что за рулем был настоятель храма в честь Святых Архангелов Михаила и Гавриила УПЦ МП села Балковцы Новоселицкого района Черновицкой области.

Видео дня

Правоохранители, судя по видео, пытались упокоить отца Василия, говорили ему: "Тихонько", – а также призывали сойти с проезжей части, потому что там ездят машины. Священник в это время грубил копам.

"Через полгода придут румыны. Знаешь молдавский, румынский язык? Нет? Дорогой, я тебя!.. Бандеровец! Ты есть хохол! Но завтра, запомни, я тебя на колени поставлю!.. Если не будешь знать румынский, я тебе пулю в лоб расстреляю!.. Сволочь бандеровская!" – выкрикивал угрозы батюшка.

На водителя составлен протокол согласно ст. 173 (мелкое хулиганство) КУоАП. Если вину церковника докажут в суде, он может получить штраф в 17 тысяч гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в селе Заболотье Ривненской области возник церковный конфликт между верующими Московского патриархата и Православной церкви Украины. Словесная перепалка переросла в потасовку и закончилась травмами и ожогами для 24 пострадавших сельчан.