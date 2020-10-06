На Буковине нашли тело обнаженной женщины

В Сокирянском районе Черновицкой области 6 октября нашли обнаженное тело местной жительницы.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, погибшую заметила ее родственница.

"Тело 44-летней женщины лежало возле ее собственного дома в селе Романковцы. При осмотре были обнаружены синяки", – рассказал источник.

Была ли смерть насильственной и когда получены повреждения, установит экспертиза. По данному факту открыто уголовное производство.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Скадовском районе Херсонской области 36-летняя местная жительница пыталась утопиться в Северо-Крымском канале вместе с 4-летним ребенком, который болел аутизмом.