На Буковине фермер заказал похищение конкурента, чтобы получить $150 тысяч выкупа. Фото

Оперативники управления стратегических расследований Нацполиции в Черновицкой области задержали 50-летнего фермера с Хмельниччины, который заказал похищение конкурента.

Как сообщается на сайте МВД, сначала злоумышленник под предлогом нанесения ему ущерба пытался получить компенсацию из бизнесмена, который совершал аграрную деятельность на Винниччине. Поняв, что предприниматель не собирается платить деньги, он решил его похитить.

"В случае успеха по такой схеме планировал похищение еще нескольких предпринимателей Хмельницкой и Винницкой областей. Для реализации своих планов мужчина подыскивал человека, который должен был сформировать группировку для выполнения его заказов", – говорится в сообщении.

Полицейские провели спецоперацию с привлечением будущей жертвы и инсценировали похищение со своим человеком в роли исполнителя.

Предпринимателя отвезли в заранее согласованное место в складском помещении на территории одного из районов Черновицкой области, где уже ждал заказчик. В дальнейшем он прислал родственникам потерпевшего видео с требованием уплаты $150 тысяч выкупа. После получения средств фигурант планировал уехать из Украины.

Оперативники при силовой поддержке бойцов КОРДа задержали заказчика сразу после отправки требования.

Задержанному сообщено о подозрении по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

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