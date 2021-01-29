На Буковине задержана банда из 11 человек, которая на орехах "наколола" Украину на 250 млн грн

В Черновицкой области разоблачили преступников, которые при содействии местного управления ГФС организовали незаконный экспорт грецких орехов в ЕС и страны Ближнего Востока, не уплатив в бюджет более 250 млн грн налогов.

Одиннадцати участникам организованной преступной группы сообщили о подозрении. Об этом 29 января рассказали в пресс-службе Офиса Генерального прокурора Украины (ОГП) на официальном сайте.

Фигурантов подозревают в:

уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах;

использовании заведомо поддельных документов, служебного подлога;

представлении для проведения государственной регистрации документов, содержащих заведомо ложные сведения.

Как установило следствие, подозреваемые (физические и юридические лица) распространяли товар незаконного происхождения. Предварительно, орехи скупали у населения за неучтенные наличные деньги.

Экспорт организовали через поддельные документы и специально созданные фиктивные предприятия.

"При этом они скрывали реальные объемы доходов и не отражали их в бухгалтерском и налоговом учете. Их преступная деятельность прикрывалась сотрудниками Главного управления Государственной фискальной службы в Черновицкой области", – сказано в сообщении.

Подозреваемые задержаны, суду предстоит избрать им меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудника Нацинститута рака заподозрили в разворовывании имущества. Убытки учреждения составили 10 млн грн. Предварительно, подозреваемый присвоил лекарственные средства и хирургические инструменты.