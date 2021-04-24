На базе оккупантов под Донецком дотла сгорел ЗРК "Оса". Фото

На базе оккупантов на Путиловской улице в пригороде Донецка дотла сгорел зенитный ракетный комплекс "Оса". Также там оказалось много другой поврежденной техники.

Об этом в субботу, 24 апреля, сообщил в своем Facebook народный депутат от "Слуги народа" Юрий Мысягин. По словам народного избранника, фото пожара ему прислали с неизвестного номера.

Как отметил депутат, ранее экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) в соцсетях писал, что якобы за десять минут до происшествия над базой боевиков "неожиданно появился украинский дрон".

"Где там правда, а где ложь, никто не знает. … Что там на самом деле они (боевики, – ред.) делали, неизвестно. Отмечали праздник, или может грустили от того, что ДНР не позвали в объятья РФ, как они надеялись, но "ОСА" сгорела и другая техника повреждена", – пишет Мысягин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гиркин признал, что Россия спонсирует боевиков на Донбассе. По его словам, у последних – большие проблемы с человеческими ресурсами и вооружением, более половины техники – неисправна.