На базе оккупантов под Донецком дотла сгорел ЗРК "Оса". Фото

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Расследования
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ЗРК Оса

На базе оккупантов на Путиловской улице в пригороде Донецка дотла сгорел зенитный ракетный комплекс "Оса". Также там оказалось много другой поврежденной техники.

Об этом в субботу, 24 апреля, сообщил в своем Facebook народный депутат от "Слуги народа" Юрий Мысягин. По словам народного избранника, фото пожара ему прислали с неизвестного номера.

Как отметил депутат, ранее экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) в соцсетях писал, что якобы за десять минут до происшествия над базой боевиков "неожиданно появился украинский дрон".

"Где там правда, а где ложь, никто не знает. … Что там на самом деле они (боевики, – ред.) делали, неизвестно. Отмечали праздник, или может грустили от того, что ДНР не позвали в объятья РФ, как они надеялись, но "ОСА" сгорела и другая техника повреждена", – пишет Мысягин.

Фото пожара на базе боевиков прислали с неизвестного номера
На базе оккупантов в пригороде Донецка сгорел ЗРК "Оса", также много другой поврежденной техники
Якобы за десять минут до происшествия над базой боевиков "неожиданно появился украинский дрон"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гиркин признал, что Россия спонсирует боевиков на Донбассе. По его словам, у последних – большие проблемы с человеческими ресурсами и вооружением, более половины техники – неисправна.

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