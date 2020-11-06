На Бали украинку арестовали из-за "сливовой пастилы". Фото

На Бали арестовали гражданку Украины Дарью Шигаеву, которая получила "подозрительную посылку".

Как сообщает посольство Украины в Индонезии, сейчас проводится экспертиза содержимого, однако родственники уверяют, что в посылке была отправлена "сливовая пастила" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Правоохранительные органы Бали задержали гражданку Украины, которая получила посылкой подозрительное вещество. Продолжается проведение экспертизы. Посольство Украины в Индонезии на связи с родственниками украинки и налаживает связь с правоохранителями, занимающихся этим делом", – отметили в дипломатическом ведомстве.

В свою очередь сестра девушки в Facebook сообщила, что в посылке была "домашняя сливовая пастила", которую ее родители отправили посылкой.

"Посылка приехала, Даша ее получила. После этого домой ворвалась полиция с обвинениями в хранении наркотиков. Мы точно знаем, что в оригинальной посылке марихуаны не было", – написала Екатерина Кириченко.

Позднее она уточнила, что сестру поместили под арест в центральном офисе полиции в Денпасаре.

"Она без связи, но пускают посетителей. Сегодня приезжали почетные консулы. После подключения МИД – от министра, заместителя министра и посольства/консульства – нам стало немного спокойнее", – уточнила женщина.

Стоит отметить, что за преступления, связанные с наркотиками, в Индонезии предусмотрена смертная казнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле на Бали нашли мертвыми двух граждан Украины. В МИД рассказали о загадочной смерти украинцев на курорте.