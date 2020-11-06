На Бали украинку арестовали из-за "сливовой пастилы". Фото
Гражданке Украины на Бали родные передали посылку
Полиция заподозрила ее в хранении наркотиков, за что предусмотрена смертная казнь
Сестра заявила, что в посылке была "сливовая пастила"
На Бали арестовали гражданку Украины Дарью Шигаеву, которая получила "подозрительную посылку".
Как сообщает посольство Украины в Индонезии, сейчас проводится экспертиза содержимого, однако родственники уверяют, что в посылке была отправлена "сливовая пастила" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
"Правоохранительные органы Бали задержали гражданку Украины, которая получила посылкой подозрительное вещество. Продолжается проведение экспертизы. Посольство Украины в Индонезии на связи с родственниками украинки и налаживает связь с правоохранителями, занимающихся этим делом", – отметили в дипломатическом ведомстве.
В свою очередь сестра девушки в Facebook сообщила, что в посылке была "домашняя сливовая пастила", которую ее родители отправили посылкой.
"Посылка приехала, Даша ее получила. После этого домой ворвалась полиция с обвинениями в хранении наркотиков. Мы точно знаем, что в оригинальной посылке марихуаны не было", – написала Екатерина Кириченко.
Позднее она уточнила, что сестру поместили под арест в центральном офисе полиции в Денпасаре.
"Она без связи, но пускают посетителей. Сегодня приезжали почетные консулы. После подключения МИД – от министра, заместителя министра и посольства/консульства – нам стало немного спокойнее", – уточнила женщина.
Стоит отметить, что за преступления, связанные с наркотиками, в Индонезии предусмотрена смертная казнь.
Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле на Бали нашли мертвыми двух граждан Украины. В МИД рассказали о загадочной смерти украинцев на курорте.