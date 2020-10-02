На админгранице с Крымом нашли задушенным военного ВСУ

Вечером 1 октября в одном из сел Каланчакского района Херсонской области, неподалеку от админграницы с аннексированным Россией Крымом, было обнаружено на посту тело 26-летнего военнослужащего со следами от удушения.

Как сообщается на официальном сайте областного управления Национальной полиции, предварительная причина смерти – механическая асфиксия. Окончательную причину гибели должна установить судебно-медицинская экспертиза.

Работники Каланчацкого отделения полиции подозревают в совершении преступления 25-летнего военнослужащего, который заступил на дежурство вместе с пострадавшим.

Предварительно установлено, что между двумя мужчинами возник конфликт на почве неприязненных отношений, в результате чего 25-летний мужчина задушил 26-летнего коллегу.

Военный задержан. По данным источников OBOZREVATEL, злоумышленник отказывается назвать точную причину того, что привело к убийству.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Проводятся необходимые следственные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковске мужчина задушил россиянку и повесился.