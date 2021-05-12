В МВД рассказали, как готовятся к курортному сезону: в приоритете побережья у зоны ООС

С началом курортного сезона в Украине Министерство внутренних дел усилит меры безопасности. Особое внимание будет уделено пассажирским перевозкам, противопожарным мероприятиям, территории у зоны проведения ООС, также в приоритете – безопасность детей.

Об этом правоохранители сообщили во время селекторного совещания 12 мая, сказано на сайте МВД. Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой отметил, что активный курортный сезон – это период повышенной опасности, в частности на загруженных транспортом украинских дорогах.

"Все подразделения МВД должны быть готовы к обеспечению безопасности, нужно составить графики привлечения личного состава, определить особо опасные места на дорогах, провести превентивную работу с перевозчиками", – сказал он.

Первый заместитель министра также заявил, что крупные лесные пожары, которые произошли в 2020 году, не должны повториться. Для этого ведомству нужно "максимально эффективно реагировать на все события", указал Яровой.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко в свою очередь сказал, что безопасность детей во время летнего отдыха – приоритет копов на ближайшие месяцы.

"Мы в пределах компетенции должны обезопасить детей от воздействия криминальной среды, чрезвычайных ситуаций, создать надлежащие условия для безопасных летних каникул, в частности, усилить патрулирование в местах массового отдыха детей, организовать безопасную перевозку групп детей к местам оздоровления, а также во время экскурсий", – сообщил он.

Клименко добавил, что превентивная работа по безопасности дорожного движения дала возможность в праздничные дни на 12% уменьшить количество погибших и травмированных в ДТП.

"С начала года на дорогах погибло 785 человек, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года ", – сказал глава НПУ.

Командующий Нацгвардии Николай Балан заявил, что особое внимание во время курортного сезона нужно обратить на побережье у зоны проведения Операции Объединенных сил.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко сообщил, что с середины этого месяца ожидается 30-процентный рост пассажиропотока и выезда украинцев на отдых.

Как сказал глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, пожароопасный период уже начался, но пока ситуация с пожарами в природных экосистемах остается контролируемой.

"С начала года в природных экосистемах ликвидировано почти 9500 пожаров, к тушению которых привлекалось около 38 000 спасателей и более 10 000 единиц техники", – проинформировал он.

Заместитель главы Миграционной службы Наталья Науменко подчеркнула, что сейчас активизируются миграционные процессы в Украине, в том числе иностранных граждан.

"Это связано с уменьшением карантина, а также с возможными преступными группировками и нарушениями иностранцами правил пребывания. Мы должны активизировать работу над контролем миграционной ситуации в регионах, поэтому ГМС будет инициировать совместно с полицией и другими структурами МВД операцию "Мигрант", – сказала она.

Как ранее писал OBOZREVATEL, благодаря камерам фотофиксации на дорогах только за первые полгода количество ДТП с пострадавшими в Украине уменьшилось втрое. Кроме того, существенно снизилось количество жертв автомобильных аварий.