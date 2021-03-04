Муженко возмутился выдачей Цемаха России

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Расследования
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Муженко возмутился выдачей Цемаха России

Украине не нужно было отдавать России террориста "ДНР" Владимира Цемаха, который был ценным свидетелем по делу сбитого над Донбассом малайзийского "Боинга".

Об этом в интервью "Фактам" рассказал бывший начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Виктор Муженко.

"Как можно было его отдавать? Я этого не понимаю", – отметил офицер.

Также Муженко рассказал о другом случае, когда в плен был взят командира российской ракетно-зенитной батареи, которая дислоцировалась в Краснодоне.

"Тогда вытянули под Дебальцево всех и вся, все российские ошметки, которые оставались. Этих зенитчиков бросили в бой как пехоту. Этот командир батареи был участником сбития Ил-76 в Луганске. Я с ним общался. Затем его привезли в Киев и отдали в СБУ. Но вскоре почему-то отправили на обмен. У меня вопрос: ребята, вы хотели установить правду? Или это все-таки была попытка держать в узде военных? Меня, например, и других через давление на генерала Назарова", – рассказал он.

Кроме того, Муженко сказал, что нонсенсом является то, что террористы сбили украинский Ил-76, а судили генерала Виктора Назарова.

"Хотя и в отношении боевиков – экс-главаря так называемой "ЛНР" Плотницкого и боевиков Гуреева и Патрушева тоже было возбуждено уголовное дело о катастрофе Ил-76, которое квалифицировано как теракт", – добавил военный.

Напомним, что Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда приостановил выполнение приговора генералу Виктору Назарову, которого приговорили к 7 годам тюрьмы за халатность, приведшую к гибели 49 украинских военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший террорист "ДНР" Владимир Цемах подал иск в Европейский суд по правам человека против Украины и Нидерландов.

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