Муженко объяснил, почему ВСУ оставили Дебальцево

Несмотря на то, что город Дебальцево после длительных боев остался под контролем боевиков, эту операцию можно считать успешной даже с учетом отхода украинских войск.

Об этом в интервью "Фактам" заявил бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко. По его мнению, в Дебальцево ВСУ подорвали наступательный потенциал формирований РФ.

"Да, мы оставили город. Но это война. Да, военные операции считаются успешными, когда освободили территорию или захватили у противника какие-то объекты. Но иногда оборонительные операции и отход считаются успешными, если противник понес серьезные потери и это заставило его отказаться от дальнейшей реализации замысла, что и произошло в Дебальцево. Мы полностью подорвали наступательный потенциал российских формирований", – сказал Муженко.

Экс-начальник генштаба ВСУ рассказал, что в конце февраля 2015 года президент РФ Владимир Путин мог проводить совещание, на котором якобы решили отказаться от дальнейшего наступления.

"Была информация, что в конце февраля Путин проводил совещание с российскими военными. Он им задал вопрос: "Мы можем все-таки преодолеть оборону украинской армии?" Те ответили: "Без авиации, пока мы не нейтрализуем украинскую артиллерию, – нет". И они отказались от таких планов", – сообщил Муженко.

Он также сказал, что генерал США назвал выход украинских военных из Дебальцево лучшей операцией после Второй мировой войны.

Напомним, что в 2015 году украинская армия была вынуждена покинуть Дебальцево. Самая крупная российско-украинская битва 2015 года продолжалась 29 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктор Муженко рассказал о том, как был сорван план Путина принять капитуляцию Украины.