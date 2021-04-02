Муженко – об обострении на Донбассе: надо быть готовыми к адекватному реагированию
Последнее усиление обстрелов российско-оккупационными войсками на Донбассе, а также наращивание страной-агрессором РФ военной техники у границ Украины было прогнозируемым. Поэтому задача государства сегодня – быть готовыми к адекватному реагированию.
Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил генерал Виктор Муженко, бывший начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины с 3 июня 2014 года по 21 мая 2019-го.
"Насколько серьезна нынешняя угроза – вам сейчас никто не скажет. Думаю, заседание СНБО даст ответ на этот вопрос", – отметил он, имея в виду встречу членов Совета национальной безопасности и обороны, запланированную на 2 апреля.
По словам генерала армии и предыдущего главнокомандующего ВСУ, периодически такие ситуации на Донбассе возникают, "это было прогнозируемо, даже по времени".
"Задача власти и страны в целом – быть готовыми к адекватному реагированию. Остальные "предсказания" могут вызвать непонимание и панику, которая сейчас выгодна агрессору. Кстати, это одна из его целей", – добавил Муженко.
Ранее генерал указал, что победа Украины в войне с Россией будет означать восстановление границ нашей страны до 2014 года. Также страна-агрессор должна понести наказание.
Как сообщал OBOZREVATEL:
министр обороны Украины Андрей Таран 1 апреля провел телефонные переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином, которые состоялись по инициативе американской стороны. Последний пообещал помощь Украине в случае эскалации агрессии РФ.
В тот же день послы стран-членов НАТО провели срочную встречу в Брюсселе (Бельгия), чтобы обсудить недавний всплеск агрессии России на Донбассе, в частности скопление российских войск возле украинских границ.