Муженко – об обострении на Донбассе: надо быть готовыми к адекватному реагированию

Последнее усиление обстрелов российско-оккупационными войсками на Донбассе, а также наращивание страной-агрессором РФ военной техники у границ Украины было прогнозируемым. Поэтому задача государства сегодня – быть готовыми к адекватному реагированию.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил генерал Виктор Муженко, бывший начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины с 3 июня 2014 года по 21 мая 2019-го.

"Насколько серьезна нынешняя угроза – вам сейчас никто не скажет. Думаю, заседание СНБО даст ответ на этот вопрос", – отметил он, имея в виду встречу членов Совета национальной безопасности и обороны, запланированную на 2 апреля.

По словам генерала армии и предыдущего главнокомандующего ВСУ, периодически такие ситуации на Донбассе возникают, "это было прогнозируемо, даже по времени".

"Задача власти и страны в целом – быть готовыми к адекватному реагированию. Остальные "предсказания" могут вызвать непонимание и панику, которая сейчас выгодна агрессору. Кстати, это одна из его целей", – добавил Муженко.

Ранее генерал указал, что победа Украины в войне с Россией будет означать восстановление границ нашей страны до 2014 года. Также страна-агрессор должна понести наказание.

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