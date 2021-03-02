Муженко – о Крыме: у нас был шанс дать отпор, но поступила команда "отставить"

Экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что в конце февраля 2014 года у нашей страны якобы была возможность отстоять Крым и не допустить его оккупации Россией.

Такое мнение генерал озвучил в интервью "Фактам". Впрочем, по его словам, на определенном этапе сверху поступило указание не предпринимать никаких действий, но кто его отдал точно сказать нельзя.

"Я всегда повторяю одно и то же, что у нас был шанс (дать отпор россиянам. – Ред.) и нам необходимо было его использовать. Но вечером (28 февраля. – Ред.) поступила команда "отставить". Почему было принято такое решение?" – вспоминает Муженко.

Генерал добавил, что в роковой день зашел к тогдашнему начальнику Генштаба ВСУ Михаилу Куцину, замом которого он был, и рассказал, что самолеты уже в воздухе и идут на забор десанта с аэродромов для переброски в Крым.

"Он говорит: "А что ты мне подсовываешь? Я не знаю, что ты там подписал". А у меня не было в тот момент никаких полномочий, чтобы дать распоряжение продолжать операцию", – признался Муженко.

Он также рассказал, что узнал о вторжении России в Крым вечером 27 февраля 2014 года, когда находился в Брюсселе, где как раз должен был заседать военный комитет НАТО.

"Мы тогда с заместителем министра обороны срочно вылетели в Украину. Потом у нас была информация, куда россияне зашли, какие наши части блокированы. 28 числа, когда над Крымом были замечены десять российских вертолетов, мы приняли решение о наращивании нашей группировки в Крыму за счет перемещения туда десантников 95-й и 25-й бригад, которые должны были на транспортных самолетах приземлиться на аэродромы в Кировском и в Джанкое", – отметил генерал.

Кроме того, уточнил он, была начата передислокация 80-й бригады и 79-й бригады на прикрытие перешейка. Соответствующие боевые распоряжения даже успели подписать у Куцина, но в итоге все свернули.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял, что в 2014 году предотвратить оккупацию Крыма Россией было нереально. Ведь боеспособные подразделения украинской армии насчитывали лишь 5 000 человек. К тому же, под угрозой захвата была вся Украина, включая Киев.