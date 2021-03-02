Генерал США назвал выход украинских военных с Дебальцево лучшей операцией после Второй мировой войны, – Муженко

Вывод украинских военных из-под Дебальцево в феврале 2015 года можно считать успешной оборонительной операцией, которая "подорвала наступательный потенциал российских формирований".

Бывший верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Уэсли Кларк также высоко оценил проведение операции. Заявление об этом в интервью "Фактам" сделал бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), генерал Виктор Муженко.

Как отметил он, в район указанного населенного пункта были стянуты "все возможные силы и средства противника".

"Когда российский спецназ зашел в Дебальцево, я, понимая, что россияне уже у нас в тылу, принял решение о выводе нашей группировки", – вспомнил генерал.

Он рассказал, что одну группу военных они вывели в район Ольховатки-Ивановки, южнее Дебальцево, а другую – севернее, между Коммуной и Григорьевкой.

Военный сказал, что через несколько дней после событий он и четырехзвездный генерал (высшее воинское звание в США) Кларк "очень долго разбирали наши действия".

"В конце он выдал фразу: "Думаю, после Второй мировой войны это лучшая операция по выводу из окружения. Ее было очень сложно организовать", – передал слова американского военного Муженко.

"Да, мы оставили город. Но это война. Да, военные операции считаются успешными, когда освободили территорию или захватили у противника какие-то объекты. Но иногда оборонительные операции и отход считаются успешными, если противник понес серьезные потери и это заставило его отказаться от дальнейшей реализации замысла, что и произошло в Дебальцево. Мы полностью подорвали наступательный потенциал российских формирований", – добавил он.

Муженко отметил, что у военных тогда была информация, что в конце февраля президент страны-агрессора Владимир Путин проводил совещание с российскими военными.

"Он им задал вопрос: "Мы можем все-таки преодолеть оборону украинской армии?" Те ответили: "Без авиации, пока мы не нейтрализуем украинскую артиллерию, – нет". И они отказались от таких планов", – заявил генерал.

Как писал OBOZREVATEL: