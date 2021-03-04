Муженко назвал условие для победы Украины над Россией

Победа Украины в войне с Россией будет означать восстановление границ нашей страны до 2014 года.

Также страна-агрессор должна понести наказание. Об этом в интервью "Фактам" рассказал бывший начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины с 3 июля 2014 года по 21 мая 2019 года генерал Виктор Муженко.

Он указал, что у России остались имперские замашки, и она "никогда не отказывалась от своих агрессивных планов".

"Надеюсь на это. Иначе тогда вообще теряет смысл существование справедливости в отношениях между государствами", – говорил он о наказании для России.

Муженко отметил, что он хочет жить в независимой процветающей Украине.

"Чтобы не было этих угроз, чтобы мы понимали, что любое государство, у которого есть планы завоевания Украины или части ее территории, забыло об этом раз и навсегда", – сказал бывший глава Генштаба.

Муженко процитировал военного деятеля Карла Маннергейма, который говорил, что для процветания страны нужна сильная власть, армия и единство народа.

"Нам этих трех условий, наверное, недостаточно. Нужен еще сильный верный союзник, который поддержит Украину. Тогда у нас есть все шансы победить в этой войне", – резюмировал офицер.

Также Муженко рассказал, что угроза масштабного военного вторжения России в Украину никуда не делась. Страна-агрессор может вернуться к нереализованным в 2014 году планам из-за водного кризиса в оккупированном Крыму.

Кроме того, офицер сказал, что Украине не нужно было отдавать России террориста "ДНР" Владимира Цемаха, который был ценным свидетелем по делу сбитого над Донбассом малайзийского "Боинга".

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктор Муженко объяснил, почему ВСУ оставили Дебальцево.