Муженко допустил, что летом РФ начнет новую эскалацию на Донбассе

Возобновление агрессивных действий со стороны России можно ожидать в июле и сентябре этого года. Именно тогда начнется перемещение военной техники к Беларуси для учений "Запад-2021" и сами тренировки.

Об этом генерал Виктор Муженко, который почти пять лет возглавлял Генштаб и руководил Вооруженными силами Украины во время активных боев на Донбассе, рассказал в интервью BBC News Украина. Он отметил, что сейчас россияне будут анализировать, как Украина и ее партнеры реагировали на эскалацию в апреле.

"Им нужно время, чтобы все осмыслить, внести изменения в стратегическое и оперативное планирование. И они тестируют действия ВСУ - как реагировали на тех направлениях, где продемонстрировали угрозы, а перемещение техники было открыто...Думаю, будет цикличность обострений, особенно перед 30-летием независимости Украины", – пояснил генерал.

Муженко рассказал о двух направлениях, по которым Россия может попытаться пойти в наступление. Первое из них – это атака на города Бахмут и Лисичанск, а после – выход на границу РФ. Там у врага есть возможность получить помощь из Белгородской области, где, например, в городе Валуйки расположена мотострелковая дивизия.

"Так полностью окружаются все группировки ВСУ к востоку от Лисичанска – река Оскол, будет линией возможного окружения", – сказал Муженко.

Вторым вариантом генерал назвал южное направление Докучаевск-Волноваха-Мариуполь-Бердянск. В то же время в направлении из Донецка на Авдеевку враг вряд ли пойдет, ведь в 2017 году он получил там отпор

"Направление от Горловки на Торецк – там также урбанистическая местность, не думаю, что туда кто-то полезет. В урбанизированных районах при эффективной обороне населенных пунктов любая армия испытывает очень большие потери – в разы больше тех, кто обороняется", – отметил военный .

Напомним, Муженко говорил о том, что Россия давно продемонстрировала полную готовность к агрессивным наступательным действиям и может найти любой повод для войны с Украиной. Последний же отвод ее войск было чисто условным.

Как сообщал OBOZREVATEL: