Муждабаев рассказал, как Путин задумал заставить Турцию признать Крым российским

Президент России Владимир Путин действительно питает иллюзии к тому, что Турция когда-нибудь признает Крым российским.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал заместитель гендиректора телеканала ATR, крымскотатарский журналист Айдер Муждабаев. Так он прокомментировал заявление пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова о том, что они продолжат "терпеливо и последовательно доводить" до этой страны свою позицию о якобы принадлежности россиянам оккупированного украинского полуострова.

"Украина должна делать все, чтобы Запад был консолидирован вокруг нее на теме Крыма. Именно оттуда началась российская агрессия. Там – корень проблем, и не только украинских, но и общемировых", – отметил журналист.

По его мнению, Турция никогда не признает крымский полуостров российским. При этом Муждабаев считает, что его освобождение полуострова от оккупации возможно только "путем уничтожения путинской России". И только в результате общих действий Украины и коллективного Запада.

"К сожалению, сама Украина пока не сделала даже элементарного. При властях, которые ненавидят друг друга, не сделано одно и то же – не признан статус коренного народа крымских татар. Кроме глубинной ксенофобии – других объяснений не нахожу", – заяви журналист.

Он отметил, что крымские татары являются одним из важнейших инструментов возвращения полуострова на дипломатическом фронте. Но и сегодня при власти в Украине находятся те, кто говорит, якобы "крымские татары – это турки, они уведут Крым в Турцию".

"Это бред, который был придуман еще при Екатерине II. Но его тиражируют и поныне. Мысль идиотская, нелогичная… Но в глупых головах, в том числе на уровне руководства страны, существует до сих пор. Все это катастрофически влияет на борьбу за Крым", – подытожил Муждабаев.

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