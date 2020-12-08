Муждабаев рассказал, как Путин задумал заставить Турцию признать Крым российским

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
51,7 т.
Муждабаев рассказал, как Путин задумал заставить Турцию признать Крым российским

Президент России Владимир Путин действительно питает иллюзии к тому, что Турция когда-нибудь признает Крым российским.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал заместитель гендиректора телеканала ATR, крымскотатарский журналист Айдер Муждабаев. Так он прокомментировал заявление пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова о том, что они продолжат "терпеливо и последовательно доводить" до этой страны свою позицию о якобы принадлежности россиянам оккупированного украинского полуострова.

"Украина должна делать все, чтобы Запад был консолидирован вокруг нее на теме Крыма. Именно оттуда началась российская агрессия. Там – корень проблем, и не только украинских, но и общемировых", – отметил журналист.

По его мнению, Турция никогда не признает крымский полуостров российским. При этом Муждабаев считает, что его освобождение полуострова от оккупации возможно только "путем уничтожения путинской России". И только в результате общих действий Украины и коллективного Запада.

"К сожалению, сама Украина пока не сделала даже элементарного. При властях, которые ненавидят друг друга, не сделано одно и то же – не признан статус коренного народа крымских татар. Кроме глубинной ксенофобии – других объяснений не нахожу", – заяви журналист.

Он отметил, что крымские татары являются одним из важнейших инструментов возвращения полуострова на дипломатическом фронте. Но и сегодня при власти в Украине находятся те, кто говорит, якобы "крымские татары – это турки, они уведут Крым в Турцию".

"Это бред, который был придуман еще при Екатерине II. Но его тиражируют и поныне. Мысль идиотская, нелогичная… Но в глупых головах, в том числе на уровне руководства страны, существует до сих пор. Все это катастрофически влияет на борьбу за Крым", – подытожил Муждабаев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаОккупация Крымакрымские татарыРоссия - страна-агрессорВладимир ПутинАйдер Муждабаев