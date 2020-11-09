Мужчине, устроившему резню в Кривом Роге, избрали меру пресечения

Жителя Кривого Рога Тараса Усенко, который устроил кровавую резню в городе, суд арестовал на два месяца без права внесения залога

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. Центрально-городской райсуд города принял такое решение 9 ноября.

Заседание длилось восемь часов. Так как задержанный 29-летний криворожанин был психически нестабилен, слушания проходили в закрытом режиме.

Подозреваемый выразил недоверие суду и ходатайствовал об отводе судьи Василия Сидораки. Но его не удовлетворили.

Во время следствия мужчине проведут психиатрическую экспертизу. Если признают вменяемым – могут посадить пожизненно.

Усенко подозревают в умышленном убийстве 2-х человек и покушении на умышленное убийство восьми на улицах города.

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