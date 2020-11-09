Мужчине, устроившему резню в Кривом Роге, избрали меру пресечения
Жителя Кривого Рога Тараса Усенко, который устроил кровавую резню в городе, суд арестовал на два месяца без права внесения залога
Об этом сообщила в Facebook пресс-служба ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. Центрально-городской райсуд города принял такое решение 9 ноября.
Заседание длилось восемь часов. Так как задержанный 29-летний криворожанин был психически нестабилен, слушания проходили в закрытом режиме.
Подозреваемый выразил недоверие суду и ходатайствовал об отводе судьи Василия Сидораки. Но его не удовлетворили.
Во время следствия мужчине проведут психиатрическую экспертизу. Если признают вменяемым – могут посадить пожизненно.
Усенко подозревают в умышленном убийстве 2-х человек и покушении на умышленное убийство восьми на улицах города.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Кривом Роге 7 ноября мужчина, вооруженный ножом, убил двоих человек и ранил еще восьмерых. Он признался, что планировал убить 15 человек, потому что ему так "велел Бог".
Президент Владимир Зеленский назвал произошедшее "проявлением абсолютного терроризма".
В МВД рассказали, что резню совершил, скорее всего, психически нездоровый человек. Родные мужчины признались, что его психическое состояние изменилось после поездки на заработки. Он говорил о демонах, а на стенах своей комнаты делал странные рисунки.
8 ноября 29-летнему задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве и покушении на убийство.
Депутат городского совета Николай Колесник рассказал, что нападавший после совершения убийств в Кривом Роге заходил в одну из местных школ. Там злоумышленник попросил, чтобы его сдали правоохранителям.
Житель Кривого Рога Тарас Усенко, который устроил кровавою резню в городе, длительное время вел "Тетрадь смерти".