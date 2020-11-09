Мужчина, устроивший резню в Кривом Роге, вел "Тетрадь смерти": появились фото
Житель Кривого Рога Тарас Усенко, который устроил кровавою резню в городе, длительное время вел "Тетрадь смерти".
Фотосканы страниц с записями 29-летнего мужчины, который якобы слышал голоса в своей голове и собирался убить 15 человек, были опубликованы в соцсетях, сообщает "Весь Кривой Рог" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что указанную тетрадь убийца, который не находился под влиянием алкоголя или наркотиков, взял с собой в рюкзак, отправляясь, "вершить волю божью".
Примечательно, что на страницах тетради видны знаки, которые кажутся какими-то шифрами и, вероятно, могут быть понятны лишь самому Усенко.
"Руководствуясь этими каракулями злодей убил двоих мужчин и ранил восьмерых, в том числе – 7-летнего ребенка", – подчеркивается в сообщении.
Издание навело слова одного из соседей убийцы. Он отметил, что тот всегда был улыбчивым и приветливым, но в день ужасного преступления "с угрюмым видом прошел мимо – сел в транспорт и уехал на 97 квартал, вершить свое черное дело".
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Кривом Роге 7 ноября мужчина, вооруженный ножом, убил двоих человек и ранил еще восьмерых. Он признался, что планировал убить 15 человек, потому что ему так "велел Бог".
Президент Владимир Зеленский назвал произошедшее "проявлением абсолютного терроризма".
В МВД рассказали, что резню совершил, скорее всего, психически нездоровый человек. Родные мужчины признались, что его психическое состояние изменилось после поездки на заработки. Он говорил о демонах, а на стенах своей комнаты делал странные рисунки.
8 ноября 29-летнему задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве и покушении на убийство.
Депутат городского совета Николай Колесник рассказал, что нападавший после совершения убийств в Кривом Роге заходил в одну из местных школ. Там злоумышленник попросил, чтобы его сдали правоохранителям.