Мужчина, устроивший резню в Кривом Роге, вел "Тетрадь смерти": появились фото

Житель Кривого Рога Тарас Усенко, который устроил кровавою резню в городе, длительное время вел "Тетрадь смерти".

Фотосканы страниц с записями 29-летнего мужчины, который якобы слышал голоса в своей голове и собирался убить 15 человек, были опубликованы в соцсетях, сообщает "Весь Кривой Рог" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что указанную тетрадь убийца, который не находился под влиянием алкоголя или наркотиков, взял с собой в рюкзак, отправляясь, "вершить волю божью".

Примечательно, что на страницах тетради видны знаки, которые кажутся какими-то шифрами и, вероятно, могут быть понятны лишь самому Усенко.

"Руководствуясь этими каракулями злодей убил двоих мужчин и ранил восьмерых, в том числе – 7-летнего ребенка", – подчеркивается в сообщении.

Издание навело слова одного из соседей убийцы. Он отметил, что тот всегда был улыбчивым и приветливым, но в день ужасного преступления "с угрюмым видом прошел мимо – сел в транспорт и уехал на 97 квартал, вершить свое черное дело".

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