Муж Венедиктовой заработал на своем увольнении 750 тысяч – расследование. Видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
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  • Денис Колесник уволился из Департамента киберполиции и получил компенсацию в размере 750 тысяч гривен

  • Спустя несколько недель он снова устроился на прежнее место заместителя начальника

Денис Колесник получил 750 тысяч за увольнение и снова устроился на прежнее место

Муж генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой Денис Колесник уволился из Департамента киберполиции, получил компенсацию и снова устроился на прежнее место.

Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.info. Сумма компенсации за полтора года работы на должности заместителя начальника департамента при увольнении составила 750 тысяч гривен (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Денис Колесник.

Отмечается, что в эту сумму вошла разовая помощь при увольнении – 608 тысяч гривен, компенсация за неиспользованный отпуск и премии – 103 тысячи – и помощь на оздоровление – 60 тысяч.

Выплаты Колеснику.

Журналисты отметили, что вскоре после увольнения и получения выплат стали регулярно замечать автомобиль Колесника возле Департамента киберполиции, куда он приезжал утром, а уезжал вечером.

В ведомстве им пояснили, что заместитель начальника не проводит прием из-за карантина, но на него можно записаться.

При этом пообщаться с ним журналистов не пустили в здание департамента.

Авто Колесника после получения выплат возле киберполиции.

В свою очередь адвокат Виктория Полищук пояснила, что такие выплаты являются полностью законными.

Расследователи предположили, что данную схему Колесник мог провернуть, чтобы арендовать дом в селе Лесники Киевской области. Автомобиль мужа Венедиктовой регулярно появлялся возле одного из них по вечерам.

Сейчас Колесник указан на сайте киберполиции как заместитель руководителя департамента.

Колесник указан заместителем Департамента киберполиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре Ирина Венедиктова съехала с государственной дачи в Пуще-Водице. Это произошло после скандала, когда журналисты выяснили, что генпрокурор платила за госдачу в два раза меньше, а заселиться ей туда разрешили отдельным постановлением Кабмина.

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