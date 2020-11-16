Муж Венедиктовой заработал на своем увольнении 750 тысяч – расследование. Видео

Муж генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой Денис Колесник уволился из Департамента киберполиции, получил компенсацию и снова устроился на прежнее место.

Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.info. Сумма компенсации за полтора года работы на должности заместителя начальника департамента при увольнении составила 750 тысяч гривен (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что в эту сумму вошла разовая помощь при увольнении – 608 тысяч гривен, компенсация за неиспользованный отпуск и премии – 103 тысячи – и помощь на оздоровление – 60 тысяч.

Журналисты отметили, что вскоре после увольнения и получения выплат стали регулярно замечать автомобиль Колесника возле Департамента киберполиции, куда он приезжал утром, а уезжал вечером.

В ведомстве им пояснили, что заместитель начальника не проводит прием из-за карантина, но на него можно записаться.

При этом пообщаться с ним журналистов не пустили в здание департамента.

В свою очередь адвокат Виктория Полищук пояснила, что такие выплаты являются полностью законными.

Расследователи предположили, что данную схему Колесник мог провернуть, чтобы арендовать дом в селе Лесники Киевской области. Автомобиль мужа Венедиктовой регулярно появлялся возле одного из них по вечерам.

Сейчас Колесник указан на сайте киберполиции как заместитель руководителя департамента.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре Ирина Венедиктова съехала с государственной дачи в Пуще-Водице. Это произошло после скандала, когда журналисты выяснили, что генпрокурор платила за госдачу в два раза меньше, а заселиться ей туда разрешили отдельным постановлением Кабмина.