Муж топ-пропагандистки Кремля Скабеевой заявил, что Мариуполь и Одесса "хотят в Россию"

Муж топ-пропагандистки Кремля Ольги Скабеевой, Евгений Попов заявил, что Одесса и Мариуполь якобы хотят "присоединиться" к России вслед за временно оккупированным Крымом.

Скандальный пост с такой позицией появился на его Telegram-канале. В частности, Попова возмутило ограничение пропагандистского фильма на YouTube "Крым. Путь на родину".

Так, при попытке загрузить видео высвечивается предупреждение "Данный контент, по мнению участнимков сообщества YouTube, содержит материалы, которые могут напугать или шокировать некоторых пользователей".

"Крым. Путь на родину", ограниченный в YouTube, может "напугать и шокировать" только Печерский район Киева, где обитает украинская власть, потому что Мариуполь и Одесса тоже уже очень давно хотят на "родину", – написал супруг Скабеевой в ответ на меры видеохостинга.

Напомним, пропагандистский фильм "Крым. Путь на родину" был выпущен каналом "Россия-1" в 2015 году – к годовщине оккупации украинского полуострова.

В нем президент России Владимир Путин признавался, как спасал беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и отдавал приказ о "возврате" Крыма в состав Российской Федерации.

Кроме того, глава страны-агрессора заверял, что крымчане якобы сами изъявили желание стать российскими гражданами и вынудили его осуществить это. Путин оправдывал себя тем, что "не мог бросить их под каток националистов".

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце января муж еще одной российской пропагандистки Маргариты Симоньян, Тигран Кеосаян, посетил оккупированный Донецк и заявил там, что Киев якобы будет захвачен российскими войсками.