Муж пропагандистки Симоньян пригрозил захватить Киев. Видео
Российский пропагандист Тигран Кеосаян, муж главного редактора RT Маргариты Симоньян, пригрозил украинцам захватом Киева.
Об этом он высказался в ходе визита в оккупированный Донецк, где пособники РФ организовали пропагандистский форум. Соответствующим видео поделился в Twitter журналист, блогер Денис Казанский (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).
Скандальный телеведущий передал привет "всем украинским товарищам". "Мы обязательно будем в Киеве. Рано или поздно. Скорее, кстати, рано, не хочу вас расстраивать", – с улыбкой сказал Кеосаян.
"Что характерно, в Карабахе почему-то побывать не обещает", – пошутил Казанский.
Пользователи сети в комментариях высмеяли слова российского телеведущего. Многие отметили, что в столицу Украины пропагандист может попасть разве что для суда или как новый экспонат зоопарка.
Некоторые напомнили о судьбе террористов "Л/ДНР", которые также грозились захватить Киев.
Тигран Кеосаян грозит захватом Киева.— Денис Казанський (@den_kazansky) January 30, 2021
Что характерно, в Карабахе почему-то побывать не обещает. Тигран, может, сначала Шуши, а потом уже Киев?😂😂😂 pic.twitter.com/nS9PaGx6Dz
Реакция сети на угрозы Кеосаяна:
Как сообщал OBOZREVATEL:
27 января Симоньян похвасталась фото, сделанным на фоне стелы "Донецк". Кроме того, она якобы посетила линию соприкосновения вблизи ДАП.
Позже стало известно, что пропагандистка выступила на форуме боевиков, где призвала "Россию-матушку" присоединить к себе оккупированный восток Украины. У Путина заявили, что такой вопрос ни прямо, ни косвенно на повестке не стоит.
В поездке женщину сопровождал пропагандист Роман Бабаян и супруг-украинофоб Кеосаян. Министерство иностранных дел Украины потребовало, чтобы последнему запретили въезд в нашу страну (Симоньян и Бабаян уже невъездные).
Бабаян показал разрушенный Донецк и набросился на Украину с обвинениями.