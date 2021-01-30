Муж пропагандистки Симоньян пригрозил захватить Киев. Видео

Российский пропагандист Тигран Кеосаян, муж главного редактора RT Маргариты Симоньян, пригрозил украинцам захватом Киева.

Об этом он высказался в ходе визита в оккупированный Донецк, где пособники РФ организовали пропагандистский форум. Соответствующим видео поделился в Twitter журналист, блогер Денис Казанский (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Скандальный телеведущий передал привет "всем украинским товарищам". "Мы обязательно будем в Киеве. Рано или поздно. Скорее, кстати, рано, не хочу вас расстраивать", – с улыбкой сказал Кеосаян.

"Что характерно, в Карабахе почему-то побывать не обещает", – пошутил Казанский.

Пользователи сети в комментариях высмеяли слова российского телеведущего. Многие отметили, что в столицу Украины пропагандист может попасть разве что для суда или как новый экспонат зоопарка.

Некоторые напомнили о судьбе террористов "Л/ДНР", которые также грозились захватить Киев.

Тигран Кеосаян грозит захватом Киева.



Что характерно, в Карабахе почему-то побывать не обещает. Тигран, может, сначала Шуши, а потом уже Киев?😂😂😂 pic.twitter.com/nS9PaGx6Dz — Денис Казанський (@den_kazansky) January 30, 2021

Реакция сети на угрозы Кеосаяна:

Как сообщал OBOZREVATEL:

27 января Симоньян похвасталась фото, сделанным на фоне стелы "Донецк". Кроме того, она якобы посетила линию соприкосновения вблизи ДАП.

Позже стало известно, что пропагандистка выступила на форуме боевиков, где призвала "Россию-матушку" присоединить к себе оккупированный восток Украины. У Путина заявили, что такой вопрос ни прямо, ни косвенно на повестке не стоит.