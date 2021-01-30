Муж пропагандистки Симоньян пригрозил захватить Киев. Видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
6,0 т.
Кеосаян и Симоньян

Российский пропагандист Тигран Кеосаян, муж главного редактора RT Маргариты Симоньян, пригрозил украинцам захватом Киева.

Об этом он высказался в ходе визита в оккупированный Донецк, где пособники РФ организовали пропагандистский форум. Соответствующим видео поделился в Twitter журналист, блогер Денис Казанский (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Скандальный телеведущий передал привет "всем украинским товарищам". "Мы обязательно будем в Киеве. Рано или поздно. Скорее, кстати, рано, не хочу вас расстраивать", – с улыбкой сказал Кеосаян.

"Что характерно, в Карабахе почему-то побывать не обещает", – пошутил Казанский.

Скриншот
Скриншот

Пользователи сети в комментариях высмеяли слова российского телеведущего. Многие отметили, что в столицу Украины пропагандист может попасть разве что для суда или как новый экспонат зоопарка.

Некоторые напомнили о судьбе террористов "Л/ДНР", которые также грозились захватить Киев.

Реакция сети на угрозы Кеосаяна:

Комментарии к посту
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Комментарии к посту
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Комментарии к посту
Комментарии к посту
Комментарии к посту
Комментарии к посту
Комментарии к посту
Комментарии к посту
Комментарии к посту
Комментарии к посту
Комментарии к посту
Комментарии к посту
Комментарии к посту
Комментарии к посту
Комментарии к посту
Комментарии к посту
Комментарии к посту
Комментарии к посту
Комментарии к посту
Комментарии к посту
Комментарии к посту
Комментарии к посту

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Позже стало известно, что пропагандистка выступила на форуме боевиков, где призвала "Россию-матушку" присоединить к себе оккупированный восток Украины. У Путина заявили, что такой вопрос ни прямо, ни косвенно на повестке не стоит.

  • В поездке женщину сопровождал пропагандист Роман Бабаян и супруг-украинофоб Кеосаян. Министерство иностранных дел Украины потребовало, чтобы последнему запретили въезд в нашу страну (Симоньян и Бабаян уже невъездные).

  • Бабаян показал разрушенный Донецк и набросился на Украину с обвинениями.

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