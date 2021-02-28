Москва может совершить ошибку на Донбассе в пользу Украины, – Гармаш

Объединение террористических "ДНР" и "ЛНР" в одну "республику" было бы ошибкой Москвы. Ею могла бы воспользоваться Украина.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш. "Я бы приветствовал такое объединение, потому что это значительно продвинуло бы Украину к освобождению этой территории", – подчеркнул он.

Как пояснил журналист, причина состоит в том, что между двумя "республиками" существует своего рода конкуренция, их отношения нельзя назвать дружественными.

"Во-первых, исторически луганчане и дончане не очень друг друга любят, соперничают. Во-вторых, не зря ведь эти так называемые республики закрывают границы между собой и вводят пошлины. Они делят куски экономики – уже разрушенной, но находящейся на последнем издыхании. Они делят деньги", – рассказал Гармаш.

Таким образом, по его мнению, объединение неизбежно привело бы к дестабилизации ситуации в регионе. И этим могла бы воспользоваться Украина.

"Это было бы ошибкой Москвы. Я думаю, вполне возможно, что в Москве определенные структуры лоббируют такую идею. Но я не очень уверен, что там все настолько оглупели, чтобы ее реализовать", – подытожил журналист.

Как писал OBOZREVATEL, беглый экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко заявил, что готов возглавить террористов на Донбассе в случае слияния террористических "ДНР" и "ЛНР".